Richarlison xinga jornalista da Jovem Pan após crítica: "seu otário do c*ralho"

Metrópoles - O jornalista da Jovem Pan, Marcio Spimpolo, divulgou em suas redes sociais uma mensagem enviada pelo atacante Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira. No print publicado, o jogador envia uma foto usando a camisa 10 do Brasil com a medalha conquistada na Olimpíada, na sequência, xinga Spimpolo.

Na legenda, o jornalista afirma que durante uma de suas participações no programa “Canelada”, ele e o comentarista Fred Ring teriam dito que o Pombo não poderia vestir a camisa 10 da Seleção. Após a vitória sobre o Uruguai nesta quinta (15/10), Richarlison, que usa muito as redes sociais, rebateu o comentário feito por Spimpolo com a foto e o xingamento: “Aí para você seu otário do c**alho”.

