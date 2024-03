Rio tem briga generalizada antes do clássico entre Fluminense e Botafogo

Apoie o 247

247 - Na tarde deste domingo (3), as ruas entre a Penha e Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, foram palco de um confronto entre torcedores do Fluminense e do Botafogo. O caso ocorreu poucas horas antes do aguardado clássico da Taça Guanabara, que está marcado para acontecer no Estádio do Maracanã às 16h.

Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram a confusão na Avenida Brás de Pina, próximo à Praça do Carmo. As imagens mostram uma cena caótica, com a presença de uma viatura da Polícia Militar, porém, mesmo com a intervenção das autoridades, a briga continuou sem controle. Moradores relataram que os envolvidos no tumulto lançaram bombas, fogos de artifício e utilizaram pedaços de madeira como armas, segundo o g1.

continua após o anúncio

Equipes do 16º BPM (Olaria) foram chamadas para conter a situação, no entanto, não conseguiram impedir a escalada da violência. Como resultado do confronto, pelo menos dois torcedores do Fluminense ficaram feridos, enquanto informações sobre possíveis detenções ainda não foram divulgadas.

"Calma ae! Não mata não."



March 3, 2024

PAU QUEBRANDO na Penha no Rio, entre organizadas de Fluminense (Young) e Botafogo (Fúria).

🚨 AGORA HÁ POUCO NA PENHA



Young Flu x Fúria Jovem.



March 3, 2024

AGORA HÁ POUCO NA PENHA



Young Flu x Fúria Jovem.



March 3, 2024

