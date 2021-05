Roberto Baggio fala de 'carma' por pênalti perdido contra Brasil em 1994

O ex-craque Roberto Baggio afirmou que carregará para sempre o pênalti perdido nos EUA. "É meio que meu carma, lutar contra as coisas que eu quero. No começo eu não tinha armas contra isso, mas depois veio o budismo. Hoje eu sei que é a missão da minha vida, algo que tenho que lutar", disse edit

(ANSA) - O ex-craque Roberto Baggio afirmou nesta quinta-feira (20) que carregará para sempre o pênalti perdido em Pasadena, nos Estados Unidos, na final da Copa do Mundo de 1994, contra o Brasil. O ex-jogador ainda citou um "carma" no lance que tirou o título mundial da Itália.

"É uma experiência que nunca realmente arquivei e que sempre carregarei dentro de mim. É verdade, outros também perderam pênaltis antes de mim, mas fui eu quem deu o chute final. E ganhar a Copa do Mundo era algo com que sonhei durante milhões de noites", comentou o ex-jogador em uma coletiva de imprensa virtual sobre o lançamento do filme "Il Divin Codino".

O pênalti cobrado por Baggio e mandado para fora ajudou o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 1994 e o tetracampeonato. O ex-atleta revelou que o erro é um "carma" e destacou a necessidade de "lutar" contra ele.

"É meio que meu carma, lutar contra as coisas que eu quero. No começo eu não tinha armas contra isso, mas depois veio o budismo. Hoje eu sei que é a missão da minha vida, algo que tenho que lutar", disse Baggio.

Além da carreira dentro dos gramados de Baggio, o filme também mostra um pouco da vida pessoal do ex-jogador, passando pela relação conturbada com o pai e indo até sua adesão ao budismo.

"Até certo ponto da minha vida, meu pai era um inimigo, porque sempre foi rígido e severo, mas no final foi a base de uma educação que me obrigou a nunca desistir e ir sempre além. Eu descobri tarde na vida que você só olha para o ato final, aí você entende que tudo o que você fez realmente o leva ao objetivo", comentou.

O filme sobre a vida de Baggio estará disponível no Netflix a partir do dia 26 de maio. O longa "Il Divin Codino" tem a direção de Letizia Lamartire e o ex-jogador foi interpretado pelo ator italiano Andrea Arcangeli.

Em 22 anos de carreira, Baggio defendeu Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter de Milão e Brescia. O ex-atleta conquistou dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, e uma Copa da Uefa, além de ter sido eleito em 1993 como o melhor jogador do mundo. (ANSA).

