Robinho, condenado por estupro, demonstra apoio a Jair Bolsonaro

247 - O ex-jogador Robinho se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira, 30, desde que foi condenado na última instância da Justiça italiana por participação num estupro coletivo, para declarar apoio Jair Bolsonaro (PL) para presidente.

Em sua conta no Instagram, o ex-jogador postou uma foto sua com a camisa da seleção na qual faz o número dois com as duas mãos e, na legenda, escreveu “22 [número do partido de Bolsonaro] BR”.

A postagem foi curtida por Kaká, Daniel Alves e Thiago Silva.

