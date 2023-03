Ronaldo admite abatimento por reações de torcedores do Cruzeiro e rebate críticas: "muito triste"

Apoie o 247

247 - O gestor da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo, disse estar chateado "pelas reações de parte da torcida e imprensa". Ele foi vaiado e xingado por torcedores após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, no último sábado (11), pelo Campeonato Mineiro.

"Muito triste pra mim", disse. "Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital".

O ex-jogador foi xingado. "Ei, Ronaldo, vai tomar no c…". Foi a primeira vez, em quase um ano e meio de gestão, que Ronaldo ouviu esse tipo de reação de parte da torcida.

O time

O clube foi fundado em 2 de janeiro de 1921 e desde então se tornou um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil, tendo conquistado quatro campeonatos brasileiros e dois títulos da Copa Libertadores.



O Cruzeiro também é conhecido por ter desenvolvido muitos jogadores talentosos ao longo dos anos, incluindo Ronaldo, Alex e Lucas Silva, entre outros. O estádio do clube é o Mineirão, com capacidade para mais de 60 mil espectadores.



Apesar do sucesso, o Cruzeiro passou por anos difíceis, com o clube sendo rebaixado da Série A do Brasileiro em 2019, pela primeira vez em sua história. O clube está atualmente disputando o Campeonato Brasileiro Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro.

