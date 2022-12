Ronaldo Fenômeno e Neto trocam farpas após eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar

Troca de farpas aconteceu na esteira das críticas feitas pelo comentarista esportivo Neto sobre o comportamento dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar edit

247 - O ex-jogador Ronaldo Fenômeno e o comentarista esportivo Neto trocaram farpas na mídia após o apresentador criticar duramente o comportamento dos jogadores da Seleção Brasileira e questionar a atuação do time na Copa do Mundo do Catar.

“Outro dia vi o Neto completamente descontrolado. Pelo amor de Deus, cara, que coisa horrível. Esse tipo de imagem que o brasileiro não precisa. Logicamente, sempre tem uns malucos que gostam de ver isso, mas que imagem deprimente”, disse Ronaldo durante um um programa na Ronaldo TV, seu canal de streaming, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo.

“Isso deveria ser proibido, essa incitação ao ódio. A pessoa chega a babar de ódio falando do outro, é uma coisa horrível”, disse Ronaldo em um outro trecho do programa.

Pouco depois Neto utilizou o seu programa, “Os Donos da Bola”, para rebater o ex-jogador. “Ronaldo, deixa eu falar para você. Primeiro, represento o povo. Você representa os ricos, você representa quem compra os direitos esportivos. Você compra jogadores, você falou em 2014 que não precisava de hospital aqui, nós tivemos 700 mil pessoas que morreram (pela covid-19). Você não vive no Brasil, está aqui”, disse.

Neto ressaltou que apesar de admitir que Ronaldo é um dos maiores jogadores de todos os tempos “não está nem aí” e acusou o ex-atacante de ter um “telhado de vidro”. “Por sinal, você poderia falar para todo mundo o que você fez em Presidente Prudente, na casa do Antônio Carlos, quem dirigiu a Kombi. Quando você fala de mim, cuidado que seu telhado é de vidro”, disse o comentarista sem especificar sobre a que se referia.

O também ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. saiu em defesa de Neto ao afirmar que as declarações de Ronaldo “não têm peso nenhum". "Quando não tem argumento, não tem peso. O Ronaldo falou que os comentários deveriam ser proibidos. Sabe o que é isso aí? Quando você quer proibir o comentário de alguém, você está censurando. Isso é censura”, disse Casagrande.

