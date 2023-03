Ronaldo negocia venda de 20% da SAF do Cruzeiro para conselheiro do clube

Apoie o 247

ICL

247 - Proprietário de 90% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, pretende deixar o empresário Pedro Lourenço com 20%. Pela nova divisão, Ronaldo ficará com 70%, Pedrinho será dono de 20% e o clube continuará com 10%. A informação foi publicada nesta quarta-feira (1) no portal Uol.

As SAFs foram criadas na Lei 14.193/2021. O projeto permitiu que clubes de futebol pudessem ser transformados em empresas.

Em dezembro de 2021, o ex-jogador comprou 90% do futebol cruzeirense por R$ 400 milhões. Ele fez um aporte inicial de R$ 50 milhões e os R$ 350 milhões serão investidos no clube caso a receita cruzeirense não aumente nos próximos anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.