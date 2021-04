Ryan Giggs é acusado de assédio e agressão contra duas mulheres

Sputnik - O ex-jogador de futebol, Ryan Giggs, que defendeu as cores do Manchester United e da seleção do País de Gales, está sendo acusado de agredir duas mulheres, informaram a polícia e promotoria em comunicados nesta sexta-feira (23).

Giggs, que tem 47 anos, foi acusado de provocar lesões físicas em uma mulher de cerca de 30 anos, e de agredir outra mulher na casa dos 20, além de outra acusação de comportamento controlador ou coercitivo entre 2017 e 2020.

O ex-jogador ocupava atualmente o cargo de técnico da seleção do País de Gales, mas a federação de futebol galesa informou, depois que as acusações contra ele vieram à tona, que o treinador seria substituído por Robert Page, para a disputa da Eurocopa.

BREAKING: Ex-Wales boss and former Manchester United winger Ryan Giggs charged with assault and coercive control. CPS statement here: pic.twitter.com/uepze5IpVH — Jonathan Reilly (@thejonnyreilly) April 23, 2021 ​Urgente: o ex-técnico do País de Gales e ex-jogador do Manchester United, Ryan Giggs, foi acusado de assédio e controle coercitivo. Veja o comunicado do Serviço de Promotoria da Coroa [CPS, na sigla em inglês].

Em novembro do ano passado, Giggs foi afastado do comando da seleção do País de Gales e perdeu algumas datas de jogos internacionais após denúncias de assédio e agressão, às quais ele negou na época.

Agora, Giggs deverá comparecer ao tribunal de Manchester e Salford em 28 de abril, informou o Serviço de Promotoria da Coroa (CPS, na sigla em inglês), o órgão equivalente ao Ministério Público para a Inglaterra e o País de Gales, em comunicado.

A Polícia da Grande Manchester (GMP, na sigla em inglês), por sua vez, relatou em outra nota que as duas acusações de agressão remetem ao dia 1º de novembro de 2020, quando a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de distúrbios, e uma mulher na casa dos 30 anos com ferimentos foi tratada no local.

A Associação de Futebol do País de Gales (FAW, na sigla em inglês), por sua vez, disse que convocaria uma reunião para discutir o impacto dos acontecimentos na seleção nacional.

"A FAW não fará mais comentários neste momento", disse a federação em nota.

Como jogador, Giggs vestiu a camisa do Manchester United em 963 partidas ao longo de 23 anos, um recorde na história do clube inglês. Em sua carreira, o ex-jogador conquistou diversos troféus, entre eles 13 títulos da Premier League - a principal divisão do campeonato inglês de futebol - e duas UEFA Champions League.

Já pela seleção do Pais de Gales, Giggs participou de 64 partidas entre 1991 e 2007 e assumiu o cargo de técnico em 2018.

