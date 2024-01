Sabalenka consegue revanche contra Gauff e volta à final na Austrália pelo segundo ano consecutivo

Tenista bielorrussa havia sido derrotada por Coco Gauff na final do último US Open, em setembro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Pelo segundo ano consecutivo, a tenista Aryna Sabalenka irá disputar a final do Aberto da Austrália. A atual campeã em Melbourne, classificada como número 2 do mundo, superou a talentosa norte-americana Coco Gauff em uma partida disputada nesta quinta-feira. De acordo com o site Tenis Brasil, Sabalenka conquistou a vitória com parciais de 7/6 (7-2) e 6/4 em 1h42 de jogo, marcando uma revanche importante após ser derrotada por Gauff na final do último US Open, em setembro.

Aos 25 anos, Sabalenka chega a sua terceira final de Grand Slam, consolidando sua posição como vice-líder do ranking mundial. Apesar de não conseguir alcançar o número 1 de Iga Swiatek neste Australian Open, a bielorrussa demonstrou consistência ao não perder sets durante o torneio. Com 13 títulos no circuito profissional da WTA e indo para sua 26ª final na carreira, Sabalenka se prepara para enfrentar a vencedora do confronto entre a chinesa Qinwen Zheng e a ucraniana vinda do quali, Dayana Yastremska, na final do próximo sábado às 5h30.

continua após o anúncio

Sabalenka, que já esteve no topo do ranking por oito semanas no ano passado, enfrentará uma oponente que será determinada no duelo entre Zheng e Yastremska. A bielorrussa possui um histórico positivo contra Zheng, tendo vencido o único encontro anterior no US Open do ano passado. No entanto, contra Yastremska, Sabalenka enfrenta um desafio, tendo perdido os três confrontos anteriores, entre 2017 e 2020.

Enquanto isso, a jovem promissora Coco Gauff, superada na semifinal em Melbourne, alcançou a terceira posição no ranking, igualando sua melhor classificação na carreira. Gauff, de apenas 19 anos, teve sua melhor campanha na Austrália em cinco participações, superando suas performances anteriores ao chegar às oitavas de final em 2020 e 2023.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: