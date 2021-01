Saiba quem é Klete Keller, bicampeão olímpico que invadiu o Capitólio

247 - O mundo inteiro acompanhou logo na primeira semana de 2021 apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocados pelo próprio, invadirem o Capitólio para interromper a validação da eleição de Joe Biden pelo Congresso norte-americano como novo presidente do país.

Entre figuras aleatórias, um personagem do esporte se fez presente. Klete Keller foi um dos estadunidenses que participaram da invasão ao prédio.

Mas afinal, quem é Keller?

Klete Keller é nada mais nada menos que dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, e companheiro de piscina de Michael Phelps e Ryan Lochte.

O bicampeão olímpico na prova do revezamento 4x200 metros livres é definido como um conservador apaixonado por armas. Aqueles que acompanharam o atleta antes e depois das Olimpíadas de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008 dizem que o nadador passou de "pateta e idiota" a "alma perdida".

Keller chegou a passar um período da vida de aposentado morando dentro de um carro num estacionamento de loja, antes de se tornar um agente imobiliário. A profissão foi adotada logo após ele se separar da esposa e perder a guarda dos filhos.

"Ele estava apenas começando a recompor sua vida. Ele tinha um emprego. Ele ficou noivo. Ver tudo isso implodir é de partir o coração. Para ele jogar tudo fora... Eu não entendo. É muito, muito preocupante", disse ao "The Washington Post" o nadador Gary Hall Jr., companheiro de Keller na seleção americana em Sydney 2000 e Atenas 2004. "Klete e eu estamos em lados opostos do espectro político. O que qualquer manifestante fez ao invadir o Capitólio é um ato desprezível. Quero ser muito claro: condeno esse comportamento. Dito isso, meu coração está partido. Sinto um peso enorme sabendo que ele estava envolvido. Porque em algum lugar por trás de toda essa bagunça, ele é um cara decente, com quem seus companheiros se preocupam profundamente", disse.

