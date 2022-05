Salah vira preocupação para final da Champions após lesão na virilha

Apoie o 247

Metrópoles - Com as disputas do Campeonato Inglês e da Champions League chegando, tudo o que o time do Liverpool não precisa agora é de lesão em suas estrelas. Entretanto, durante a final da Copa da Inglaterra, Mohamed Salah, postulante ao título de Melhor do Mundo da Fifa, sentiu uma dor na virilha e precisou ser substituído.

O momento aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. O egípcio caiu no gramado e precisou de atendimento médico. Após alguns minutos, ele deixou o campo de jogo para a entrada de Diogo Jota. Por enquanto, o Liverpool não anunciou o grau da lesão do atacante, deixando os torcedores aflitos.

Com duas rodadas para o fim da Premier League, o Liverpool está três pontos atrás do Manchester City, e o título parece distante. Entretanto, em 28 de junho, os Reds terão um embate contra o Real Madrid, em Paris, pela final da Champions League.

