Santos decide registrar o técnico Fábio Carille na CBF

247 - O Santos fez o registro do técnico Fábio Carille na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Representantes do clube não fizeram pagamento algum ao V-Varen Nagasaki após terem a informação de que o contrato do treinador com o time japonês acabou no dia 1º de janeiro. O valor da multa foi estimado em R$ 7,3 milhões.

Com a documentação liberada, o contrato de Carille foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O treinador poderá estar no banco de reservas do Peixe no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Participaram do encontro nesta sexta os advogados Daniel Curi e Felipe Rossetto, o coordenador de futebol Alexandre Gallo, o técnico Fábio Carille e o representante do Santos no Japão, Sthefano Lopes.

