São Paulo acerta retorno de Dorival Júnior até o fim da temporada

247 - O São Paulo confirmou nesta sexta-feira (15) o retorno do técnico Dorival Júnior para comandar a equipe até o fim da temporada de 2026. A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo. O clube paulista agiu rapidamente após a saída de Roger Machado, demitido na noite de quarta-feira (13), logo depois da eliminação para o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil.

Dorival, de 64 anos, inicia sua terceira passagem pelo comando do Tricolor do Morumbi. Além do treinador, também retornam ao clube os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além dos analistas Guilherme Lyra e João Marcos Soares, integrantes habituais da comissão técnica do treinador.

A diretoria são-paulina aposta na experiência e na identificação de Dorival com o clube para tentar reorganizar a equipe na sequência da temporada. O treinador tem histórico recente de sucesso no Morumbi e chega respaldado pelo título da Copa do Brasil conquistado em 2023.

Dorival marcou história recente no Morumbi

Na segunda passagem pelo São Paulo, Dorival comandou o time liderado por Lucas Moura e Rodrigo Nestor na inédita conquista da Copa do Brasil. Na decisão, o Tricolor superou o Flamengo e encerrou uma longa busca pelo único grande título nacional que ainda faltava à galeria do clube.

A primeira experiência do treinador no comando são-paulino aconteceu entre 2017 e 2018. Embora não tenha levantado troféus naquele período, conseguiu estabilizar a equipe em um momento de dificuldades esportivas.

Somando as duas passagens anteriores, Dorival acumula 92 partidas pelo São Paulo, com 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas. O aproveitamento é de aproximadamente 53,6%.

Passagem pela seleção brasileira terminou após pressão

O desempenho de Dorival no São Paulo abriu caminho para sua chegada à seleção brasileira. Em janeiro de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou sua contratação após a saída de Fernando Diniz.

A passagem pela equipe nacional, porém, durou pouco mais de um ano. O treinador conviveu com forte pressão após a eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América, em disputa de pênaltis.

A situação se agravou depois da derrota por 4 a 1 para a Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. Dias após a goleada diante da rival histórica, Dorival acabou demitido pela CBF.

Corinthians foi último trabalho antes do retorno

Após deixar a seleção, Dorival assumiu o Corinthians para substituir o argentino Ramón Díaz. A chegada ao Parque São Jorge aconteceu cerca de um mês depois de sua saída da equipe brasileira.

O treinador permaneceu no comando corintiano até o início de abril, quando foi desligado pela diretoria após derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro. Curiosamente, Fernando Diniz foi escolhido para assumir o cargo na sequência.

Mesmo com a curta passagem pelo Corinthians, Dorival ampliou sua trajetória vencedora no futebol brasileiro. Ele conquistou sua quarta Copa do Brasil como treinador — anteriormente havia vencido a competição com Santos, em 2010, Flamengo, em 2022, e São Paulo, em 2023 — além de ter faturado também a Supercopa do Brasil.