São Paulo anuncia rescisão contratual com Pedrinho, acusado de agredir a ex-namorada

247 - O São Paulo anunciou a rescisão contratual com o atacante Pedrinho, 23 anos, acusado de agressão doméstica pela ex-namorada. O Tricolor disse que houve "criteriosa e detalhada avaliação" realizada pelos departamentos jurídico e de compliance.

Em 28 de fevereiro, Amanda Nunes registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ela denunciou o jogador por lesão corporal, ameaça e injúria.

Na época da divulgação do caso, o São Paulo se manifestou afirmando que acompanharia as apurações com "máxima atenção".

