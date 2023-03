São Paulo perde nos pênaltis para o Água Santa e é eliminado do campeonato paulista

Apoie o 247

247 - O São Paulo perdeu nos pênaltis por 6 a 5 para o Água Santa nesta segunda-feira (13) em partida válida pelas quartas de final do campeonato paulista. O jogo aconteceu no Morumbi, estádio do time da capital.

Os clubes terminaram o jogo empatados em 0 a 0.

O meio-campo Alisson e o volante Jhegson Méndes erraram para o São Paulo. O lateral-direito Gabriel Inocêncio errou para o Água Santa.

