São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis e é campeão da Supercopa do Brasil (vídeo)

247 - O São Paulo venceu o Palmeiras neste domingo (4) por 4 a 2 nos pênaltis e foi campeão da Supercopa do Brasil. O jogo terminou empatado em 0 a 0 no Mineirão (MG).

Os jogadores que bateram as penalidades pelo São Paulo foram nesta ordem: Jonathan Calleri, Giuliano Galoppo, Pablo Maia e Michel Araújo.

Pelo Palmeiras, Raphael Veiga e Gabriel Menino fizeram as duas primeiras cobranças. Murilo e Joaquín Piquerez perderam os pênaltis.

A Supercopa do Brasil é o duelo entre o Campeão Brasileira (Palmeiras, em 2023) e da Copa do Brasil (São Paulo, também no ano passado).

