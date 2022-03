São Paulo vence Palmeiras por 3 a 1 com show de luzes ao estilo Super Bowl (vídeo)

O duelo decisivo no Allianz Parque, no domingo (3), terá apenas palmeirenses nas arquibancadas edit

247 - Um desavisado que chegasse depois das 19h30 de ontem (30) na região do estádio do Morumbi ia ter que sentir o clima que contagiava quem vestia preto, vermelho e branco. As ruas interditadas para a chegada dos ônibus eram tomadas por torcedores que gastavam até o último ar do pulmão para empurrar o São Paulo em busca do bicampeonato paulista diante do Palmeiras. Circular por ali, apenas a pé. Os carros tentavam seguir em uma procissão que não saía do lugar. A reportagem é do portal UOL.

A energia que tomou as ruas e explodiu com a chega do ônibus são-paulino invadiu o estádio. A organização do Paulistão decidiu fazer um show pirotécnico antes de a bola rolar. As luzes se apagaram e o Morumbi ficou iluminado pelas lanternas dos celulares e os sinalizadores que foram acesos em diversos setores das arquibancadas.

Era o início de uma noite diferente, a da consolidação de um São Paulo que começou 2022 pressionado, dos atletas ao treinador, e frequentando a zona de rebaixamento. No primeiro jogo da final, as duas maiores torcidas organizadas exibiram bandeirões em homenagem a Rogério Ceni. A rusga que havia com o treinador por palavras no passado ficou para trás.

O apoio durante os 90 minutos foi total. Não houve espaço para vaiar nenhum dos atletas, algo que atingiu Igor Gomes contra o São Bernardo e deixou Rogério Ceni e Jonathan Calleri incomodados. As únicas vezes que as arquibancadas se juntavam em raiva era quando uma decisão favorecia o Palmeiras ou um pênalti não era marcado para o São Paulo.

"Me deu saudade das noites de quarta-feira, seja de Brasileiro, Libertadores, Paulista, mas a atmosfera que cerca esse estádio é lindo demais. 60 mil pessoas no Morumbi, não tem preço. Falei para eles quando subissem a arquibancada que olhassem bem. Um cara que sobe com 60 mil pessoas aqui se torna um ser humano diferente, porque é curto, passa rápido", disse Ceni, em entrevista coletiva depois da partida.

Por que choras, Super Bowl?!

A final do Paulistão Sicredi começou com um show INCRÍVEL de luzes no Morumbi. Se liga só!#ChoqueRei #FutebolPaulsita #Paulistao22 pic.twitter.com/OxsP176yTN — Paulistão (@Paulistao) March 31, 2022





