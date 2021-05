SBT é condenado a pagar indenização por chamar time de “vice”

A condenação ocorreu após o reality show Menino de Ouro, que era exibido nas manhãs de domingo pelo SBT, ter utilizado um escudo errado do time baiano edit

Metrópoles - O SBT foi condenado a pagar indenização de R$ 27,9 mil de indenização ao Vitória por danos à imagem do clube. O processo corria na Justiça desde 2013 e só foi encerrado agora. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer.

O problema aconteceu após o reality show Menino de Ouro, que era exibido nas manhãs de domingo pelo SBT, ter utilizado um escudo errado do time baiano. Em vez da sigla ECV, era possível ler a palavra “Vice”. A imagem é normalmente usada por rivais do clube como provocação.

Além disso, o clube alega que o programa se referiu ao Vitória como “eterno vice” do Bahia.

O SBT se defendeu afirmando que o caso não cabia indenização pois se tratou de um erro de produção. A juíza Luciana Magalhães Oliveira Amorim, no entanto, alegou que, por se tratar de uma emissora de abrangência nacional, o Vitória teve sim a imagem prejudicada.

