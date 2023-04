Seleção Brasileira de Futebol Feminino empata no fim, mas perde Finalíssima contra Inglaterra nos pênaltis

O Brasil marcou um gol nos acréscimos do segundo tempo, mas acabou perdendo para a Inglaterra nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo normal edit

247 — Brasil e Inglaterra se enfrentaram em uma partida da Finalíssima, nesta quinta-feira (6), que reuniu as campeãs da Copa América e da Eurocopa. O Brasil marcou um gol nos acréscimos do segundo tempo, mas acabou perdendo para a Inglaterra nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo normal.

Ella Toone, atleta do Manchester United, marcou o gol da Inglaterra no primeiro tempo, enquanto Andressa Alves marcou para o Brasil nos acréscimos do segundo tempo.

Mais de 83 mil pessoas estavam presentes no estádio de Wembley para assistir ao jogo, o que o tornou o quinto maior público da história do futebol feminino.

Fechando a última Data Fifa antes da Copa do Mundo, a seleção brasileira enfrentará a Alemanha na terça-feira, em Nuremberg, enquanto a Inglaterra enfrentará a Austrália no mesmo dia.

