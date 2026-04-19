Seleção feminina vence Canadá e conquista Fifa Series em Cuiabá
Gol de Aline Gomes garante triunfo por 1 a 0 na Arena Pantanal e consolida campanha com três vitórias no torneio amistoso
247 - A seleção brasileira feminina encerrou com vitória sua participação na Fifa Series ao bater o Canadá por 1 a 0 neste sábado (18), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A informação foi publicada originalmente pela Folha de S.Paulo. O gol decisivo foi marcado por Aline Gomes, garantindo o título do quadrangular disputado na capital mato-grossense.
Sob o comando do técnico Arthur Elias, o Brasil fechou a competição com 100% de aproveitamento. Antes da vitória sobre as canadenses, a equipe já havia superado a Coreia do Sul por 5 a 1 e a Zâmbia por 6 a 1, confirmando o favoritismo no torneio promovido pela FIFA para estimular confrontos entre seleções de diferentes confederações.
A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque. Aos poucos, o Brasil passou a controlar a posse de bola, explorando principalmente o lado esquerdo com boas jogadas de Dudinha. As melhores chances da primeira etapa vieram em sequência: Kerolin finalizou após sobra na área, mas a zagueira Janine Sonis salvou em cima da linha; na sequência, Lauren acertou o travessão em cabeceio após escanteio.
O Canadá também levou perigo antes do intervalo. Aos 40 minutos, Olivia Smith invadiu a área e exigiu boa defesa de Lelê. Pouco depois, Ludmila teve chance clara após lançamento de Kerolin, mas finalizou em cima da goleira Kailen Sheridan.
O gol da vitória saiu logo no início do segundo tempo. Em jogada pela direita, Kerolin invadiu a área, e a bola sobrou para Aline Gomes, que dominou e finalizou com precisão para abrir o placar. A resposta canadense quase veio aos 18 minutos, quando Evelyne Viens acertou a trave em cabeceio.
Na reta final, o Canadá aumentou a pressão. A situação brasileira ficou mais complicada aos 36 minutos, quando Ary Borges recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa. Mesmo com uma jogadora a menos, a equipe conseguiu segurar o resultado e garantir o título.
O confronto marcou a sexta partida do Brasil na temporada, todas amistosas. Antes da sequência positiva na Fifa Series, a seleção vinha de derrotas para Venezuela e México, além de vitória sobre a Costa Rica.
A edição do torneio contou com 16 seleções divididas em quatro grupos, com sedes também na Costa do Marfim, Tailândia e Quênia. Além do Brasil, marfinenses e tailandesas conquistaram seus grupos, enquanto a Austrália venceu o quadrangular disputado em território queniano.
Apesar de sediar a competição, Cuiabá não está entre as cidades escolhidas para a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O torneio terá jogos em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.