Sem Tite, Brasil enfrentará Marrocos em primeiro amistoso após Copa do Mundo

RABAT (Reuters) - A seleção brasileira enfrentará o Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo do Catar , em sua primeira partida após o Mundial no mês que vem, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em comunicado nesta quarta-feira.

O amistoso será disputado no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos, em 25 de março. Será a primeira vez que os marroquinos jogarão na frente de seus torcedores após a campanha história na Copa do Mundo do ano passado, em que a equipe se tornou a primeira seleção africana na semifinal na história do torneio.

Esta será a primeira partida da seleção brasileira após a saída do técnico Tite, que deixou o cargo após a eliminação brasileira diante da Croácia nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo.

A CBF anunciou que o treinador da equipe sub-20, Ramon Menezes, comandará a seleção no amistoso de forma interina. A entidade ainda busca um novo técnico e estuda a possibilidade de esperar até o meio do ano para poder contratar um nome do futebol europeu.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte... Será um bom teste para a seleção brasileira masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no comunicado.

O Brasil venceu Marrocos em duas partidas anteriores: uma vitória por 2 x 0 em Belém, em um amistoso de 1997, e por 3 x 0 em Nantes, na Copa do Mundo de 1998, na França.

O estádio em Tânger sediou jogos do Mundial de Clubes da semana passada.

