Sinner derruba Djokovic e passa à final do Australian Open

247 – O tenista italiano Jannik Sinner alcançou um marco significativo em sua carreira no tênis ao derrotar Novak Djokovic nas semifinais do Aberto da Austrália. O jovem de 22 anos garantiu sua vaga na final do Grand Slam depois de uma batalha emocionante na Rod Laver Arena. O triunfo de Sinner marca sua primeira final de Grand Slam e o torna o mais jovem a chegar a uma final em Melbourne desde 2008.

O confronto foi uma exibição de determinação por parte de Sinner, que não se deixou abater mesmo depois de deixar escapar um ponto crucial no tie-break do terceiro set. Djokovic, em busca de seu 11º título no Aberto da Austrália, enfrentou um adversário determinado e confiante, que não se intimidou diante da reputação do número um do mundo.

A vitória de Sinner contra Djokovic marca um momento histórico, pois Djokovic sofreu sua primeira derrota contra um oponente do top cinco no Melbourne Park desde 2007. Agora, Sinner aguarda o desfecho da outra semifinal entre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, na disputa pelo seu primeiro título de Grand Slam.

