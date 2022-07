Site de acompanhantes resolve apostar no futebol e chega ao Brasileirão

A Fatal Model expôs sua marca em um jogo do Campeonato Brasileiro, com os dizeres "respeito, dignidade e segurança" edit

247 - A Fatal Model, um site de acompanhantes, expôs sua marca no último sábado (16), durante o jogo entre Flamengo e Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro, com os dizeres "respeito, dignidade e segurança".

Segundo informações publicadas nesta quarta-feira (20) pelo jornal O Globo, o Fatal Model investiu em acordos no Campeonato Catarinense e em times pequenos que enfrentaram clubes mais ricos na Copa do Brasil.

Em seu site, a empresa afirmou que "a profissão de acompanhante é legalizada no Brasil e reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2002".

