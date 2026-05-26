Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil: horário e onde assistir

247 - A Copa do Brasil define nesta terça-feira (26), às 11h, os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final, em sorteio marcado para a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube, as informações são da CNN Brasil.

A definição marca o início da sexta fase da competição, que reunirá os 16 clubes ainda na disputa pelo título. O sorteio será responsável por estabelecer tanto os duelos quanto a ordem dos mandos de campo nos jogos de ida e volta.

Ao contrário de fases com restrições ou separação por critérios técnicos, todos os classificados estarão em um único pote. Com isso, qualquer equipe poderá enfrentar qualquer adversário, sem limitação por ranking, federação, região ou campanha anterior.

Estão classificados para as oitavas de final Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Juventude, Santos, Mirassol, Palmeiras, Remo, Atlético-MG, Chapecoense, Grêmio, Athletico-PR, Corinthians, Fortaleza e Vitória.

Após a definição dos confrontos, a CBF realizará um novo procedimento para determinar quais clubes decidirão seus respectivos duelos como mandantes. A ordem dos jogos é considerada um fator importante, já que a partida de volta costuma ter peso estratégico na definição das vagas.

As partidas de ida das oitavas de final estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto de 2026. Já os jogos de volta deverão ocorrer nos dias 5 e 6 de agosto, conforme o calendário-base divulgado para esta etapa da competição.

O torneio chega às oitavas com representantes de diferentes regiões do país e com a presença de clubes tradicionais do futebol brasileiro. A lista reúne equipes da Série A, clubes de forte torcida nacional e times que avançaram após superar fases eliminatórias anteriores.

A Copa do Brasil é disputada em formato mata-mata, o que aumenta o peso do sorteio. A definição dos confrontos pode colocar frente a frente grandes rivais nacionais já nesta fase, além de abrir caminho para duelos entre equipes de divisões e realidades esportivas distintas.

O sorteio das oitavas também servirá como ponto de partida para o planejamento logístico dos clubes. A partir da definição dos mandos, as equipes poderão organizar viagens, venda de ingressos, estratégias de elenco e preparação para os confrontos decisivos.

A CBF fará o evento na sua sede, no Rio de Janeiro, e a transmissão será aberta ao público pelo canal oficial da entidade no YouTube. A expectativa é que torcedores acompanhem em tempo real a formação dos duelos que definirão os classificados às quartas de final.

Serviço.

Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Data: terça-feira, 26 de maio de 2026.

Horário: 11h, pelo horário de Brasília.

Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Onde assistir: CBF TV, no YouTube.

Datas-base das oitavas de final.

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026.

Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026.