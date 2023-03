STJ nega pedido e dá 15 dias para Robinho se defender em processo

A defesa do ex-jogador pediu que o governo da Itália fornecesse a cópia traduzida do processo judicial. Ele foi condenado por estupro edit

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão negou o pedido feito pela defesa de Robinho, 39 anos, para que o governo da Itália fornecesse a cópia traduzida do processo. O juiz recusou e deu 15 dias para que o ex-jogador apresentasse sua defesa. Autoridades italianas querem que ele cumpra pena no Brasil. A constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana em janeiro de 2022. De acordo com as investigações, o crime de violência sexual em grupo aconteceu em 2013, quando ele jogava no Milan, da Itália. Promotores afirmaram que Robinho estuprou junto com outros cinco homens uma mulher albanesa em uma boate em Milão. A vítima estava inconsciente por conta do álcool. Os condenados disseram que a relação foi consensual.

