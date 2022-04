Técnico dá cabeçada em uma bandeirinha no Campeonato Capixaba (vídeo)

O treinador foi tirar satisfações com a arbitragem e deu a cabeçada em Marcielly Netto, que imediatamente levou as mãos ao rosto edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, deu uma cabeçada na bandeirinha Marcielly Netto durante a semifinal do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), por não concordar com sua arbitragem.

Insatisfeito com o árbitro Arthur Gomes Rabelo que encerrou o primeiro tempo antes do seu time cobrar um escanteio, o treinador foi tirar satisfações com a arbitragem e deu uma cabeçada na bandeirinha, que imediatamente levou as mãos ao rosto.

Soriano foi expulso pela agressão à auxiliar e deixou o campo reclamando. O treinador negou ter dado uma cabeçada em Marcielly e a desafiou a registrar um Boletim de Ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lamentável! Mais um caso de violência no Futebol. Até quando?pic.twitter.com/EulvamNoFX CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 10, 2022

Leia a íntegra na Revista Fórum .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE