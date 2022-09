Técnico do Palmeiras posa com camisa 'Ditadura Nunca Mais' ao receber título de cidadão paulistano

A vestimenta foi entregue pelo conselheiro do Palmeiras Marco Gama, que vestia uma camisa do coletivo de palmeirenses de esquerda intitulado 'Porcomunas' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, foi homenageado com o título de cidadão paulistano nesta quinta-feira (23), em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal de São Paulo. Durante o evento, o português posou com uma camisa personalizada do clube alviverde, feita por torcedores, com os dizeres "Ditadura Nunca Mais."

A vestimenta foi entregue pelo conselheiro do Palmeiras Marco Gama, que vestia uma camisa do coletivo de palmeirenses de esquerda intitulado 'Porcomunas'. A foto de Abel Ferreira com a peça viralizou nas redes sociais.

A iniciativa de conceder a honraria de cidadão paulistano ao treinador alviverde partiu do vereador Professor Toninho Vespoli (PSOL-SP), torcedor do clube.

No Palmeiras desde outubro de 2020, Abel Ferreira conquistou duas vezes a taça da Conmebol Libertadores, o principal torneio do continente, e também foi campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. A equipe dirigida pelo português atualmente também lidera o Campeonato Brasileiro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.