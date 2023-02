Técnico do Real Madrid diz sim à proposta da CBF para assumir comando da seleção brasileira

Após confirmação, treinador deve assumir a comando da seleção brasileira contrato por três anos, começando em julho de 2023 até agosto de 2026, após o final da Copa do Mundo edit

247 - A seleção brasileira já tem um novo técnico. O italiano Carlo Ancelotti disse ‘sim’ ao convite feito pela CBF para que o treinador assumisse a seleção canarinho. As informações são do canal de esporte ESPN.

De acordo com a reportagem, “as partes não vão confirmar publicamente o acordo, já que o treinador ainda tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024. Também ainda não há qualquer compromisso assinado com a CBF, apenas a sinalização positiva”, destaca.

Se tudo der certo, Ancelotti e a seleção firmarão um contrato de três anos, começando em julho de 2023 até agosto de 2026, após o final da Copa do Mundo em Estados Unidos, México e Canadá, ainda estão sendo discutidos.

