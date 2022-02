Tenista Alexander Zverev é expulso de torneio após dar raquetadas em cadeira de árbitro (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O tenista alemão Alexander Zverev foi expulso do ATP de Acapulco, no México, após bater a raquete repetidamente na cadeira do árbitro. O esportista ficou irritado após a derrota nas duplas ao lado do brasileiro Marcelo Melo. Como punição, ele está fora da disputa de simples, em que estava classificado para as oitavas de final.

Os dois foram superados pelo britânico Lloyd Glasspool e pelo finlandês Harri Heliovaara por 6/2, 4/6 e 10/6.

O alemão cumprimentou os adversários junto à rede. Depois foi até a cadeira do árbitro e bateu três vezes com a raquete na estrutura, próximo aos pés do árbitro, que se moveu para não ser atingido. Em seguida Zverev continuou proferindo insultos e bateu novamente a raquete na cadeira. do juiz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexander Zverev quase conseguiu agredir o árbitro Alessandro Germani e acabou expulso do torneio de Acapulco, nessa madrugada. pic.twitter.com/J7Y6q7PWza — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) February 23, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE