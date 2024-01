Tetracampeão do mundo, Zagallo morre aos 92 anos

Apoie o 247

247 – O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial, faleceu nesta sexta-feira (5), aos 92 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do ícone do futebol brasileiro. Zagallo, titular nas Copas de 1958 e 1962, técnico na conquista de 1970 e coordenador em 1994, ergueu quatro troféus de Copas do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou pesar e decretou luto de sete dias. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, expressou condolências à família e aos fãs, prometendo reverenciar o legado do ídolo.

Zagallo, nascido em Atalaia, Alagoas, demonstrou paixão pelo futebol desde a infância. Após se destacar no America-RJ, consolidou-se no Flamengo, onde conquistou o tricampeonato carioca em 1953/54/55. Participou do time que venceu a Copa de 1958. Posteriormente, brilhou no Botafogo, ajudando a equipe a alcançar o bicampeonato mundial. Como técnico, guiou o Brasil à vitória na Copa de 1970, mantendo-se na seleção até 1974. Sua trajetória incluiu também as Copas de 1998 e 2006.

Zagallo, conhecido pelo bordão "vocês vão ter que me engolir", encerrou sua carreira no futebol em 2011, aos 79 anos. Em 2012, enfrentou o luto pela perda da esposa, Alcina, com quem foi casado por 57 anos. Supersticioso, destacava a importância do número 13 em sua vida. Em 2021, ao completar 90 anos, recebeu uma mensagem especial de Pelé, ressaltando a amizade entre os dois.

O legado de Zagallo será lembrado pela CBF, que planeja homenagens, incluindo uma estátua no Museu da CBF inaugurada em 2022. O ícone do futebol deixa um vazio na história do esporte brasileiro, sendo reverenciado por sua contribuição notável ao longo de 92 anos.

