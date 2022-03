Time de futebol se revolta com erro da Record e ameaça processar emissora

Revoltados com o erro da emissora, os dirigentes do time querem uma retratação imediata da emissora edit

247 - O Sampaio Corrêa, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, acusou a Record de ter dado uma informação falsa sobre o clube na edição do Jornal da Record de sábado (26). A agremiação do Maranhão exige uma retratação no principal noticiário da emissora e ameaça entrar com um processo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

No fim de semana, a emissora repercutiu as investigações sobre o ataque contra o ônibus do Bahia antes de uma partida com o Sampaio na Copa do Nordeste na quinta (24). O goleiro Danilo Fernandes, do tricolor, foi atingido por estilhaços de bombas jogadas em direção ao veículo e precisou ficar internado.

A Record, entretanto, noticiou que o ataque foi orquestrado por torcedores do Sampaio Corrêa. A informação não procede. Segundo investigações feitas pela Polícia Civil, membros da maior organizada do Bahia, a BaAmor, arquitetaram o ato violento.

O jornalístico também errou a data do atentado. "Na terça-feira, o ônibus do Bahia foi atingido por explosivos lançados por torcedores do Sampaio Corrêa", disse a apresentadora Christina Lemos, na reportagem.

Revoltados com o erro, os dirigentes do Sampaio Corrêa divulgaram uma nota para pedir uma retratação imediata pela emissora nesta segunda (28). O clube diz confiar que a informação não foi dada de má-fé, mas se nada for feito, pode eventualmente entrar na Justiça contra a Record.

"O Jornal da Record divulgou a falsa informação de que torcedores do Sampaio Corrêa teriam sido os responsáveis pelo ataque a ônibus que conduzia a delegação do Bahia, na última quinta-feira. O fato já está esclarecido, e o telejornal reportou uma notícia falsa ao telespectador. Por esta razão, pedimos a retratação imediata da emissora, em que pese sua credibilidade e compromisso com a verdade", diz o comunicado do time.

