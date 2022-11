Tite anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo com surpresa no ataque

Apoie o 247

ICL

247 - O técnico Tite anunciou, nesta segunda-feira (7), a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Qatar de 2022.

O principal destaque da lista é o atacante Vinícius Júnior, eleito oitavo melhor jogador do mundo do ano pelo prêmio Bola de Ouro e que vai jogar a primeira Copa da carreira.

Além disso, o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi a surpresa de última hora, ocupando o lugar do ponta Phillipe Coutinho, cortado por lesão às vésperas da convocação.

A Seleção estreia na Copa no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia, pelo grupo G da competição. Os duelos seguintes ocorrerão contra a Suíça, no dia 28, às 13h, e contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 14h.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais-direitos:

Daniel Alves (Pumas)

Danilo (Juventus)

Laterais-esquerdos:

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Manchester United)

Zagueiros:

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas:

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes:

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.