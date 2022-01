Tite se recusa a convocar Renan Lodi pois jogador não tomou segunda dose da vacina

Apoie o 247

247 - O lateral esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madri, foi desconsiderado da convocação da seleção brasileira anunciada hoje (13) por não ter se vacinado. Segundo o técnico Tite, o jogador perdeu qualquer chance de compor o grupo neste momento por não estar imunizado contra a covid-19.

"O que posso antecipar é que Renan Lodi foi alijado da possibilidade de convocação em função de sua não vacinação. Essa informação nos foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado", esclareceu Tite em entrevista coletiva, de acordo com o portal UOL.

"Os aspectos em termos vacinais, de tomar uma dose ou não, isto eu já não sei. Mas sei que ele foi alijado, ficou fora por causa desta situação.", acrescentou.

"Vacinação é uma responsabilidade social. Para que eu e minha família estejamos seguros, meus netos. Meus pais não estão mais vivos, mas eu queria ter oportunidade de poder protegê-los. Vejo a vacina como responsabilidade social", afirmou Tite.

De acordo com jornal O Globo, Jorge Pagura, médico da CBF, afirmou que a entidade prioriza, por questões institucionais, quem está vacinado:

"Entendemos que o interesse coletivo prevalece sobre o individual. Privilegiamos quem tem vacinação completa. Ele não poderia entrar no Equador e, no Brasil, teria de cumprir quarentena de cinco dias. Então temos duas questões no caso do atleta não vacinado, uma institucional, outra operacional".

Sem Lodi, o treinador chamou os laterais Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Manchester United). A convocação vale para duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, contra Equador e Paraguai, respectivamente nos dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro. O Brasil já tem vaga garantida no Mundial, e a briga por lugar na lateral-esquerda é uma das mais equilibradas.

"O Guilherme Arana poderia estar, sim. Mas por não ter tido treinamentos específicos [neste mês], também ficou alijado de uma concorrência maior [na posição]", afirmou Tite.

