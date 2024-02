Tite se recusa a criticar Daniel Alves, condenado por estupro

Apoie o 247

247 - O técnico do Flamengo e ex-comandante da Seleção, Tite, evitou se aprofundar sobre a recente condenação por estupro do jogador Daniel Alves, que foi treinado por Tite durante seus anos vestindo as cores nacionais.

Tite disse que não pode julgar o caso, e que, "conceitualmente", "erros" devem ser punidos, evitando fazer qualquer comentário direto sobre a condenação que o atleta sofreu na Espanha.

"Eu não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito. Posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos. Fora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo e existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. Essas eu não conheço e não posso julgar, tenho que ter muito cuidado", disse Tite em coletiva após a vitória no Fla-Flu, conforme citado pelo portal Lance.

Na semana passada, o lateral-direito Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão nesta quinta-feira por estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona em 2022, e sua advogada disse que ele irá recorrer.

O tribunal superior da região da Catalunha também ordenou que o brasileiro, que mudou repetidamente sua história, primeiro negando conhecer a mulher e depois alegando que o sexo foi consensual, pague 150.000 euros à vítima.

Na sentença, o tribunal concluiu que a vítima entrou voluntariamente no banheiro VIP da boate, mas ressaltou que mesmo que ela tenha sido vista dançando publicamente com o jogador antes, isso não implicava que ela deu seu consentimento para tudo o que aconteceu depois. (Com informações da Reuters).

