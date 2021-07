Tóquio: Alison e Álvaro dominam holandeses no vôlei de praia e garantem vaga nas oitavas

247 - Os brasileiros Alison e Álvaro Filho avançaram para as oitavas de final do torneio masculino do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles venceram nesta quinta-feira (29) os holandeses Robert Meeuwsen e Alexander Brouwer por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19, e passaram para o mata-mata.

"O primeiro torneio é uma chave dura", disse Álvaro Filho, conforme relato do Globo Esporte. "Fizemos o dever de casa, e esfriamos a cabeça com a derrota. Eu, Alison e a equipe toda tivemos paciência depois da derrota, pois foi no detalhe. Renovamos nossas forças e viemos com tudo hoje", complementou.

"Foi um grande jogo", afirmou Alison. "Perdemos para os americanos no detalhe, e hoje tínhamos que ter humildade. Jogamos o primeiro jogo às 10h, o segundo às 12h e hoje fechamos o dia, isso muda vento, temperatura e tudo mais. Tive dificuldade na virada, mas o time unido ajuda no saque, no bloqueio. Tivemos muito respeito pelos holandeses, mas precisávamos dessa vitória. Tivemos concentração e humildade", disse.

Os dois haviam estreado com vitória por 2 sets a 0 sobre os argentinos Azaad e Capogrosso e perderam no confronto seguinte para os norte-americanos Lucena e Daulhausser por 2 sets a 1. O adversário dos brasileiros nas oitavas de final será definido depois das partidas desta sexta-feira.

