Tóquio: Brasil vence a Coreia do Sul por 3 sets 0 e está na final do vôlei femino

247 - O vôlei feminino do Brasil está na final das Olimpíadas de Tóquio. A equipe brasileira venceu a Coreia do Sul por 3 sets a 0 na manhã desta sexta-feira (06) pela semifinal da modalidade. Com esse placar, as atuais vice-campeãs da Liga das Nações enfrentam os Estados Unidos na decisão pelo ouro.

O elenco brasileiro entrou com força em quadra mesmo sem Tandara Caixeta, suspensa por suposta violação no exame antidoping . No primeiro set, com grande diferença e sem maiores problemas, o Brasil venceu por 25 a 16. No segundo set o Brasil repetiu a dose e marcou novamente 25 a16 garantindo 2x0. O terceiro set a caminho da final foi 25 a16.

Na final, as brasileiras enfrentam o time dos Estados Unidos no próximo domingo, 08, pela madrugada no horário de Brasília.

