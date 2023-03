Torcedor invade campo com criança no colo, agride jogador e faz filha de escudo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um torcedor invadiu o campo, com uma criança no colo como escudo, após a eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho e agrediu um jogador do Caxias.

A imagem da criança chorando e assustada tomou conta da internet e foi repudiada por internautas, que subiram a #covarde nos assuntos mais comentados do Twitter.

O cara tem que ser muito sem noção pra invadir o campo e tentar agredir o adversário com uma CRIANÇA no colo.



🎥 PREMIERE pic.twitter.com/8zObyCuWF8 — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 ¹ ⁹ ⁰ ³ (@bernapoa2) March 26, 2023

