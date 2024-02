Torcedores do São Paulo quebram a janela do ônibus do Palmeiras

Apoie o 247

247 - Torcedores do São Paulo quebraram por volta das 19h, em Belo Horizonte (MG), a janela de um ônibus onde estava a delegação do Palmeiras para a disputa da Supercopa do Brasil. O vidro se despedaçou, e estilhaços foram para a parte interior. A confusão aconteceu no bairro Savassi.

Policiais, que faziam a escolta, fizeram disparos. Um dos agentes desceu do carro que estava atrás dos ônibus e atirou com uma escopeta de bala de borracha. Os tiros não atingiram não teriam atingido os torcedores.

Os veículos passaram em frente ao hotel onde torcedores do São Paulo aguardavam os jogadores do próprio time.

O ônibus danificado não levava jogadores, apenas membros do estafe. Ninguém ficou ferido.

A Supercopa do Brasil é um jogo entre o Campeão Brasileiro (Palmeiras em 2023) e da Copa do Brasil (São Paulo, também no ano passado).

