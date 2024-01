Torcedores não dão trégua ao jogador Toni Kroos após críticas ao futebol da Arábia Saudita (vídeo)

O meia do Real Madrid não concordou com a ida do meia Gabriel Veiga, do Celta de Vigo, para o Al-Ahli. Kroos chamou o negócio de "vergonhoso" edit

247 - Torcedores na Arábia Saudita vaiaram o jogador do Real Madrid Toni Kroos nesta quarta-feira (10) no duelo contra o Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha. O motivo das vaias foram as críticas do alemão ao futebol saudita. O meia do Real Madrid não concordou com a ida do meia Gabriel Veiga, do Celta de Vigo, para o Al-Ahli. Kroos chamou o negócio de "vergonhoso".

Em agosto de 2023, Kross disse à revista Sports Illustrated (EUA) que a "falta de direitos humanos" lhe "impediria de jogar lá" na Arábia. "Dizem que lá se joga um futebol ambicioso, mas tudo gira em torno do dinheiro. No fim das contas, é uma decisão que vai contra o futebol. É assim que começa a ser difícil para o futebol que nós conhecemos e amamos".

O jogador criticou o futebol saudita em outras ocasiões. Ele manifestou publicamente seu desagrado quando o Catar foi escolhido como sede da Copa do Mundo de 2022. "Os imigrantes trabalham sem descanso com 50 graus de calor, sofrem uma alimentação insuficiente, sem água potável. Uma coisa são as condições trabalhistas, mas também há outros pontos. Por exemplo, a homossexualidade no Catar é um crime", disse Kroos antes do torneio.

A Supercopa foi transferida para a Arábia por conta de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol. Segundo informações da ESPN, ele viu a oportunidade de monetizar o campeonato e fez um acordo com o governo árabe para que a Supercopa da Espanha fosse disputada no país. Em troca, um contrato longo, até 2029, e promessa de ganhar até 320 milhões de euros (quase R$ 1,8 bilhão), que seriam reinvestidos no futebol espanhol.

Durante o jogo contra o Atlético de Madrid, disputado na Arábia Saudita e válido pela Supercopa da Espanha, Toni Kross foi alvo de vaias dos torcedores sauditas cada vez que tocava na bola.



As vaias foram uma resposta ao alemão pelas críticas que ele fez à ida de jogadores da… pic.twitter.com/xcQmR2ekW6 — PELEJA (@PELEJA) January 10, 2024

Toda vez que Kroos pega na bola o torcedor árabe presente no duelo entre Real x Atlético de Madrid vaia o meio-campista.



Kroos criticou a decisão de alguns jogadores de ir jogar na Arábia Saudita. pic.twitter.com/OSNfmZe8Zw — ⚽ (@DoentesPFutebol) January 10, 2024

Torcida na Arábia Saudita está vaiando Toni Kroos a cada toque na bola no jogo de hoje.



E ele acerta o passe todas as vezes.



O meia alemão criticou jovens jogadores que escolhem jogar Arábia Saudita e também criticou a falta de direitos humanos. pic.twitter.com/YCGydcPHKr — Sala12 (@OficialSala12) January 10, 2024

