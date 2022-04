Torcida do Liverpool faz homeagem emocionante a Cristiano Ronaldo, que perdeu filho bebê (vídeo)

Durante a partida contra o rival, os torcedores cantaram o hino do clube "You'll Never Walk Alone" no minuto 7 edit

247 - A torcida do Liverpool homenageou Cristiano Ronaldo pela morte do filho bebê do atleta. Durante a partida contra o rival, os torcedores cantaram o hino do clube, "You'll Never Walk Alone", no minuto 7, em referência à camisa 7 usada pelo atacante português.

Veja:

QUE GESTO!



QUE GESTO!



Toda a Torcida presente no Anfield aplaudindo Cristiano Ronaldo no minuto (7) o apoiando em seu momento triste na vida dele. pic.twitter.com/Y8PszLwzDO — TUDO GOL!! (@Gols_tudo) April 19, 2022

