Torcida do Palmeiras espalha faixas nas ruas e vaia Bolsonaro em estádio (vídeos)

247 - A torcida do Palmeiras protestou em peso contra Jair Bolsonaro na tarde deste domingo (7), no estádio do clube, durante a partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.

A presença do chefe do Planalto no Allianz Parque havia sido confirmada neste sábado, apesar de não constar da agenda. Os palmeirenses tiveram tempo de preparar e espalhar diversas faixas com os dizeres “fora Bolsonaro” nas ruas próximas ao estádio.

Durante o jogo, vídeos registram gritos de “ei, Bolsonaro, vai tomar no *” vindos da torcida. A vaia aconteceu pouco depois de Bolsonaro ter sido expulso sob os gritos de “fora vagabundo” de uma churrascaria em São Paulo .

A presidente do clube, Leila Pereira, postou no perfil oficial do Palmeiras no Twitter uma foto ao lado de Bolsonaro, provocando críticas dos torcedores.

“Nojo. Tanta gente lutando pra desvincular o nome do atual presidente com o Palmeiras e Leila Pereira caga na cabeça de todo mundo”, reagiu Gabriel Amorim, apresentador do podcast ‘Podporco’.

Torcida do Palmeiras "homenageando" Bolsonaro#PalmeirasNaoÉPalanque pic.twitter.com/GfzeaSElLU August 7, 2022

Data Povo no jogo do Palmeiras hoje, Bolsonaro compareceu e foi HUMILHADO pela torcida do Palmeiras, que espalhou mais de 100 faixas FORA BOLSONARO no arredores do estádio pra não ter chance de ele chegar lá sem ter visto!! pic.twitter.com/r86pX8BNFj — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) August 7, 2022

O caminho para o estádio / O que a diretoria apresenta para seus torcedores pic.twitter.com/TxFoM2SX1W — ⚽ (@DoentesPFutebol) August 7, 2022

Nojo.



Tanta gente lutando pra desvincular o nome do atual presidente com o Palmeiras e Leila Pereira caga na cabeça de todo mundo. https://t.co/i6cYxkLFZT — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) August 7, 2022

