Torcida Jovem do Santos se posiciona contra ida de Bolsonaro à Vila Belmiro: "lugar de porco é no chiqueiro!"

247 - Jair Bolsonaro (PL) pretende ir à Vila Belmiro neste domingo (17) para assistir ao jogo entre Santos e Coritiba. "Já conversamos com a direção do Santos. Quero prestigiar o jogo e, obviamente, vou comparecer com a camisa branca do Peixe. Espero que o time adversário, o Coritiba, me perdoe", declarou o chefe do governo federal.

Em nota publicada no Facebook, a Torcida Jovem do Santos se posicionou contra a presença de Bolsonaro: "lugar de porco é no chiqueiro!".

Palmeirense, Bolsonaro costumeiramente veste camisetas de outros times para "se promover pela cega paixão do povo". "Não queremos que o manto alvinegro vire ferramenta política, nem que a Vila Belmiro seja palanque de campanha eleitoral", diz o texto.

Leia a nota na íntegra:

"Lugar de porco é no chiqueiro!

Foi divulgado que o Presidente da República manifestou o desejo de ir até a Vila Belmiro no domingo.

Senhor Presidente, você não é bem vindo!

Sabemos que a Vila Belmiro é um Templo Sagrado para todos que amam o futebol e deve ser visitada ao menos uma vez na vida por quem gosta do esporte. Mas a sua visita já foi feita.

É sabido que o mesmo é declaradamente torcedor do time da Barra Funda, além de ser um populista descarado, sempre buscando se promover pela cega paixão do povo, vendo um "mito" com a camiseta do seu time de coração.

Em uma viagem para a

China, o representante nacional presentou os locais com um camiseta rubro-negra, e também levou o ex-ministro Sérgio Moro ao Maracanã, com direito a beijo do Presidente no escudo, mais uma manobra em busca de apoio às custas da paixão

Não queremos que o manto alvinegro vire ferramenta política, nem que a Vila Belmiro seja palanque de campanha eleitoral.

Queremos que nossa casa e nosso manto sagrado sejam representantes do povo, da massa santista, e não de bajuladores atrás de apoio, usando nossa paixão.

Sabemos que nossa insatisfação não se manifestará através do clube, que não tem a moral para barrar a presença da figura de um Presidente, mesmo sendo quem é, e estando de folga dos afazeres de seu cargo.

Sendo assim, perguntamos. Vai pagar o seu camarote e de seus assessores e acompanhantes? Ou vai ter a tal da mamata, que dizem ter acabado?

Não se enganem, a Vila Belmiro sempre foi e sempre será território do povo, nossos representantes sempre foram e serão os torcedores, reprimidos todos os dias pela política e ideologia segregacionista desse tipo de gente.

Desde 1912 do povo e para o povo!".

