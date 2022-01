Torcidas organizadas fazem protesto contra entrega do Pacaembu à iniciativa privada

Apoie o 247

247, Por Daniel Reis - Líderes de torcidas realizam ato neste sábado (29/01), às 15 horas, ato contra a privatização do Pacaembu.

O governador João Doria e o finado prefeito Bruno Covas (ambos do PSDB) deram de mão beijada o complexo esportivo, com valor de apenas 10% do mercado aos empresários, que ainda querem redução do preço. Torcidas farão protesto contra a mamata em frente do estádio.

Não resta a menor dúvida: a maneira como foi concessionado o estádio do Pacaembu, patrimônio do povo paulista, foi um negócio de pai para filho.

A empresa Allegra, que ganhou a concorrência em plena pandemia, quando a sociedade não teve a oportunidade sequer de se manifestar contra a negociata, quer agora reduzir 71% do valor que terão que pagar à Prefeitura. E querem ainda ganhar de brinde a praça Charles Muller, outro bem da cidade.

A Allegra pagou R$ 111 mi por um conjunto esportivo avaliado em cerca de R$ 900 mi e nem este valor quer pagar agora, e segue afirmando que a empresa alega prejuízos com o negócio por causa da pandemia.

O modelo de concessão dos governos do PSDB em São Paulo cala de vez aqueles que ainda defendem a “doação” do estádio do Pacaembu para a iniciativa privada.

São Paulo perdeu o seu único estádio público, que era utilizado por todos os moradores da cidade, sem exceção, teve a arquibancada conhecida como Tobogã demolida (onde será construído um hotel) e ainda viu o gramado onde jogaram os maiores jogadores brasileiros como Pelé, Rivelino, Gerson, Ademir Da Guia, entre outros, literalmente asfaltado.

