Tragédia do Sarriá: derrota da Seleção de 82 faz 40 anos

Agência Brasil - Perder a final por 2 a 1 para o Uruguai na Copa de 1950. O 7 a 1 na semifinal, também em casa, para a Alemanha, em 2014. Há quem diga que, entre os traumas futebolísticos doloridos, há um jogo que faz torcedores da Seleção Brasileira respirarem tão fundo quanto essas ocasiões. A tão forte lembrança é de 1982 e foi batizada pela imprensa de “Tragédia do Sarriá” - em alusão ao estádio na cidade de Barcelona onde tudo aconteceu. A derrota completa 40 anos nesta semana.

Os três gols de Paulo Rossi, no dia 5 de julho de 1982, fizeram parte do pesadelo dos brasileiros que assistiram à até então impensável eliminação da Seleção na segunda fase de grupos da Copa do Mundo da Espanha (naquele ano, o método de disputa era diferente do atual). O acontecimento foi tão surpreendente que gerou uma comoção nacional. O Brasil precisava de um empate para passar de fase, mas acabou perdendo por 3 a 2. A Itália foi a campeã do mundo e o Brasil adiou o sonho do tetracampeonato, que só veio 12 anos depois.

Mas, tão vivos quanto às lembranças dos gols de Paulo Rossi, são os momentos que despertaram a esperança dos torcedores. Depois de sofrer o primeiro gol, com apenas cinco minutos de jogo, o Brasil empatou com Sócrates, aos 12 minutos do primeiro tempo. “É demais! É demais!”. A emoção do primeiro empate, na voz de José Carlos Araújo, está no arquivo da Rádio Nacional.

Depois, a Itália passaria à frente no marcador novamente aos 25 minutos. O Brasil só conseguiu empatar aos 24 minutos no segundo tempo, com um golaço do Falcão. Na comemoração, ele corre de punhos cerrados: "o Rei de Roma em Barcelona", bradou o narrador.

A felicidade só duraria mais seis minutos, quando a campeã daquela Copa faria o gol da vitória.

