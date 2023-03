Treinador italiano, Carlo Ancelotti diz que Vinícius Júnior está no caminho para fazer história no Real Madrid

"Vinícius está no bom caminho para escrever a história do Real Madrid nos próximos anos", disse o técnico italiano. Veja também o histórico do jogador brasileiro e do time espanhol edit

247 - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que Vinícius Júnior, 22 anos, está no caminho para fazer história no clube. O treinador citou o confronto entre Real e Liverpool nesta quarta-feira (14) pela partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões.

"Vinícius está no bom caminho para escrever a história do Real Madrid nos próximos anos", disse Ancelotti em entrevista antes do duelo contra os ingleses. "Estou feliz pelo seu progresso. Não olho muito para isso. No último jogo (contra o Espanyol), ele foi exemplar em sua atitude, focando no que tem que fazer em campo".

De acordo com o técnico, o jovem brasileiro pode deixar sua marca como fizeram e estão fazendo Modric, Kroos, Karim, Casemiro. Ancelotti considera quer este grupo de jogadores foi fantástico, principalmente na Champions.

História

Vinicius Junior, cujo nome completo é Vinicius José Paixão de Oliveira Junior, nasceu em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Ele começou sua carreira juvenil no Flamengo, um dos principais clubes de futebol do Brasil, e fez sua estreia profissional com o time em 2017. Ele rapidamente ganhou atenção por suas habilidades impressionantes e foi contratado pelo Real Madrid em 2018 por € 45. milhão.



Desde que chegou ao Real Madrid, Vinicius Junior tornou-se um jogador-chave para a equipe, conhecido por seu ritmo, capacidade de drible e faro de gol. Ele ajudou a equipe a conquistar vários títulos, incluindo o título da La Liga em 2020-21.



Vinicius Junior também representou a seleção brasileira, fazendo sua estreia em 2019. Ele fez parte do elenco da seleção em grandes torneios, incluindo a Copa América em 2019 e as eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022.



Com apenas 22 anos, Vinicius Junior é considerado um dos jovens talentos mais brilhantes do futebol e espera-se que tenha um futuro brilhante pela frente.

Real Madrid

O clube foi fundado em 1902 e é um dos times mais bem-sucedidos da história do futebol, tendo conquistado 14 títulos da Copa da Europa/UEFA Champions League e 35 títulos do Campeonato Espanhol. O Real Madrid joga seus jogos em casa no Estádio Santiago Bernabéu, que tem capacidade para mais de 80.000 espectadores. O tradicional rival do clube é o Barcelona, ​​e suas partidas entre si são conhecidas como El Clasico.



A equipe teve muitos jogadores lendários ao longo de sua história, incluindo Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. O Real Madrid também teve muitos técnicos famosos, incluindo Zinedine Zidane, José Mourinho e Carlo Ancelotti.



O Real Madrid é de propriedade de seus sócios, que elegem o presidente do clube a cada quatro anos. O atual presidente é Florentino Perez, que está no cargo desde 2009.



O Real Madrid é amplamente considerado um dos times esportivos mais valiosos do mundo, com a Forbes estimando o valor do clube em $ 4,24 bilhões em 2021.

