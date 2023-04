Uefa cria 'conselho de futebol' com Ancelotti e Zidane

A Uefa anunciou a criação de um "conselho de futebol" com 20 grandes nomes do esporte no passado e no presente, como Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane e José Mourinho edit

(ANSA) - A Uefa anunciou a criação de um "conselho de futebol" com 20 grandes nomes do esporte no passado e no presente, como Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane e José Mourinho. Também foram convidados os italianos Paolo Maldini e Fabio Capello.



A ideia é que o grupo ajude a formular propostas para desenvolver o futebol em todas as suas esferas e terá sua primeira reunião formal em 24 de abril, em Nyon, na França.



Quem guiará o conselho será o ex-jogador croata Milan Zvonimir Boban, atual diretor do setor de futebol profissional da Uefa. Ao seu lado, estará o chefe de arbitragem, o italiano Roberto Rosetti.



Entre outros nomes confirmados estão o técnico holandês Ronaldo Koeman, o dinamarquês Michael Laudrup, o checo Petr Cech, os alemães Jürgen Klinsmann, Rudi Völler e Philipp Lahm, o português Luis Figo e o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate.

