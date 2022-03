Última campeã da Eurocopa, Itália perde para Macedônia do Norte e está fora da Copa

O gol que eliminou a Azzurra foi marcado nos acréscimos do segundo tempo por Aleksandar Trajkovski edit

(ANSA) - Mesmo jogando em casa e tendo pressionado durante os 90 minutos, a seleção da Itália foi derrotada nesta quinta-feira (24) pela Macedônia do Norte por 1 a 0 e está fora da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A atual campeã da Eurocopa dominou a partida, mas perdeu diversas chances no Estádio Renzo Barbera. O gol que eliminou a Azzurra foi marcado nos acréscimos do segundo tempo por Aleksandar Trajkovski.

Após não ter participado da edição de 2018 do Mundial, que foi na Rússia, a Itália também não jogará a competição em 2022.

