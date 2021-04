"Vai tomar no c*", diz narrador do SporTV a Guedes após fala sobre 'filho de porteiro'

247 - O narrador do SporTV, canal da Rede Globo, Everaldo Marques se manifestou pelo Twitter nesta sexta-feira (30) sobre a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que critica o alcance do Fies, que deu bolsa de estudo até para 'filho de porteiro'.

Marques respondeu ao ministro, a quem chamou de "Caco Antibes da terceira idade", com um xingamento: "VTNC (vai tomar no c*)".

Para finalizar, o narrador ainda ironizou. "Ass.: o filho do zelador e da doméstica".

Meu mais sincero VTNC ao Caco Antibes da terceira idade.



Ass.: o filho do zelador e da doméstica https://t.co/hcCEKySjHl — Еveraldo Marques (@everaldomarques) April 30, 2021

