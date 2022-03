Vanderlei Luxemburgo filia-se ao PSB para disputar vaga no Congresso pelo Tocantins

Apoie o 247

247 - O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo filiou-se ao PSB nesta segunda-feira, 28. Ele deve concorrer a um cargo, que ainda não foi definido, pelo Tocantins.

Na cerimônia, em Brasília, estavam presentes o presidente da legenda, Carlos Siqueira, o presidente do PSB-TO e ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha, o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e o ex-juiz e Márlon Reis.

“Algo que aprendi no futebol e na política não vai ser diferente: o ‘eu’ é egoísta. Quando você fala ‘eu quero isso, eu quero aquilo’, está sendo egoísta. O ‘eu’ é pra você. Quando você trabalha em um grupo, o ‘nós’ é fundamental. Então, eu estou sendo convocado para um projeto que eu tenho certeza que vai dar certo”, afirmou o treinador, durante a filiação.

Siqueira disse que Luxemburgo “dispensa apresentações” pelos serviços que prestou no futebol e que terá “apoio irrestrito” do PSB. “É uma pessoa sabidamente progressista, que está afinada com a decisão do PSB no apoio à candidatura do presidente Lula. Certamente ele dará a sua grande contribuição ao partido e ao povo brasileiro”, afirmou.

Segundo o partido, Luxemburgo tem “conhecido de perto nos últimos anos as necessidades dos tocantinenses”, e percorreu mais de 100 municípios do estado.

