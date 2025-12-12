Vasco vira clássico no Maracanã e abre vantagem rumo à final da Copa do Brasil

247 - Mais de 64 mil torcedores acompanharam um clássico intenso no Maracanã na noite de quinta-feira (11), quando o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1, de virada, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe de São Januário passa a jogar pelo empate no confronto de volta para garantir vaga na decisão do torneio nacional.

A Agência Brasil destaca que o duelo decisivo está marcado para domingo (14), às 20h, no horário de Brasília.

O Fluminense começou melhor a partida, apostando na troca de passes e na movimentação constante do setor ofensivo. Logo aos seis minutos, o meia argentino Lucho Acosta levou perigo ao finalizar com precisão, mas a bola passou rente ao travessão. O Vasco respondeu aos 15, em jogada com o lateral Puma Rodríguez, mas seguia encontrando dificuldades para conter o volume tricolor.

A superioridade inicial do time das Laranjeiras se traduziu em gol aos 21 minutos. Em cobrança de falta, Renê alçou a bola na área, Thiago Silva desviou de cabeça e Serna completou rasteiro para superar o goleiro Léo Jardim. Após abrir o placar, a equipe comandada por Luis Zubeldía recuou suas linhas e passou a explorar os contra-ataques.

O cenário mudou completamente após o intervalo. Mais agressivo, o Vasco voltou impondo ritmo e não demorou a empatar. Aos seis minutos do segundo tempo, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Nuno Moreira tentou a finalização, mas a bola sobrou limpa para Rayan, que acertou um chute forte no ângulo, sem chances para Fábio.

Empurrado pela torcida, o Cruzmaltino seguiu pressionando diante de um Fluminense que passou a administrar o resultado. A insistência foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos, Rayan arrancou pelo meio e foi derrubado por Hércules. O próprio atacante se levantou rapidamente e iniciou a jogada, tocando para Andrés Gómez, que cruzou na medida para Vegetti marcar de cabeça e selar a virada vascaína.

Com a vitória, o Vasco avança à final mesmo com um empate no jogo de volta. Já o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar, enquanto um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.